Открыть движение по обеим полосам поврежденной части Крымского моста планируют 20 декабря

Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Об этом 3 ноября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время видеоконференции президента страны Владимира Путина с членами кабмина.

«На сегодняшний день завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой, неразрушенной стороны моста. По результатам углубленных исследований установлено, что четыре пролета этой стороны моста получили повреждения. Мы должны будем заменить их на новые», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что сейчас движение легкового транспорта и автобусов в обе стороны Крымского моста осуществляют в штатном режиме. По его словам, по мосту может проезжать и часть грузового транспорта.

Вице-премьер рассказал, что график работ по восстановлению моста соблюдается. Запустить движение по правой стороне моста планируют 5 декабря — по одной полосе, 20 декабря — по двум.

Далее приступят к разбору пролетов левой стороны моста. Эти работы планируют завершить до 30 марта. Монтаж новых пролетных строений на Крымском мосту начнут с 5 ноября.

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