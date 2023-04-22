Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В центре Краснодара ночью сгорел большой склад

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-nochyu-sgorel-bolshoj-sklad
В центре Краснодара ночью сгорел большой склад
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошел ночью 22 апреля в складских помещениях на улице Путевой. Сообщение пожарным поступило в 3:30.

Пожарные прибыли на место происшествия в 3:39. Площадь возгорания к тому времени достигла 450 кв. м. Полностью потушить пожар удалось только в 9:05, возгорание устраняли более пяти часов.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Всего было привлечено от МЧС России 58 человек личного состава и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Читайте также: мать десяти детей рассказала о спасении своей семьи из пожара в Павловском районе.

Статьи
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Как лечить геморрой в домашних условиях
Как лечить геморрой в домашних условиях
Как экономить деньги, не снижая уровень жизни
Как экономить деньги, не снижая уровень жизни
Что такое феминизм? Мифы о феминизме
Что такое феминизм? Мифы о феминизме
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
  3. Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. Предпринимателям Краснодара запретят использовать яркие цвета при оформлении торговых точек
  6. Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях