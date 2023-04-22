В центре Краснодара ночью сгорел большой склад
Происшествия
22.04.2023 09:45
Пожар произошел ночью 22 апреля в складских помещениях на улице Путевой. Сообщение пожарным поступило в 3:30.
Пожарные прибыли на место происшествия в 3:39. Площадь возгорания к тому времени достигла 450 кв. м. Полностью потушить пожар удалось только в 9:05, возгорание устраняли более пяти часов.
Всего было привлечено от МЧС России 58 человек личного состава и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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