Мать десяти детей рассказала о спасении своей семьи из пожара в Павловском районе

Галина Белицкая поделилась подробностями страшного утра после пожара в хуторе Красном 19 апреля.

Так же мать семейства сообщила, что власти района подержали и предоставили жилье со всеми удобствами.

По ее словам, она проснулась утром от звука пожарных извещателей, увидев дым, забрала все ценные вещи и покинула дом, а после отправила детей к своей родственнице.

«Только после этого вспыхнул огонь. Дети не увидели пламя. Только задымление. Очень быстро к нам приехали все службы, детям оказали психологическую помощь. С ними все хорошо, они уже идут в школу», — поделилась Галина Белицкая.

Кроме того, как рассказала женщина, им активно помогают неравнодушные люди со всех регионов России, которые семье переводят средства на банковскую карточку. Помимо этого, добровольцы готовы предложить помощь всем чем могут.

«У нас дом состоял из двух частей – все, что сгорело, было построено из самана. Тем не менее, уцелела небольшая постройка из кирпича. В этой части дома у нас были три спальни. Планируем достроить жилье. С этим обещали помочь местные бизнесмены. Кто-то готов кровельные материалы безвозмездно предоставить, кто-то выделил кирпич. Я всем людям очень благодарна за такую отзывчивость», — цитирует Галину Белицкую газета «Аргументы и факты».

Как сообщил ранее интернет-портал «Кубань 24», в Павловском районе у многодетной семьи ночью сгорел дом.