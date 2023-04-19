В Павловском районе у многодетной семьи ночью сгорел дом

Возгорание в подсобном помещении частного жилого дома произошло 19 апреля в хуторе Красном.

С подсобки огонь перекинулся на жилой дом, в котором живет многодетная семья с 10 детьми. Площадь пожара составила 100 кв. м. В доме сработала пожарная сигнализация. Все члены семьи успели эвакуироваться из горящего дома. Погибших и пострадавших нет.

Прокуратура Павловского района проводит проверку обстоятельства пожара. В настоящее время решен вопрос временного места размещения семьи, детям оказывают психологическую помощь. В ходе проверки будет дана оценка своевременности и достаточности мер, принятых пожарными, а также сотрудниками органов опеки и попечительства, сообщает пресс-служба прокуратуры Павловского района в Telegram.

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