Пожилой мужчина погиб во время пожара в частном доме в Тихорецке

Трагедия произошла утром 15 апреля в одном из частных домов районного центра.

Информация о возгорании поступила диспетчеру Тихорецкой пожарной охраны в 9:24. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Площадь пожара составила 3 кв. м.

«После тушения в помещении комнаты был обнаружен труп 88-летнего мужчины», — рассказала инспектор ОНД и ПР Тихорецкого района Виталина Бондаренко.

По факту гибели мужчины проводят проверку. По предварительной информации, пожар в частном доме произошел из-за неосторожного обращения с огнем, пишет газета «Тихорецкие вести».

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