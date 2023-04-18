Пожилой мужчина погиб во время пожара в частном доме в Тихорецке
Происшествия
18.04.2023 14:56
Трагедия произошла утром 15 апреля в одном из частных домов районного центра.
Информация о возгорании поступила диспетчеру Тихорецкой пожарной охраны в 9:24. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Площадь пожара составила 3 кв. м.
«После тушения в помещении комнаты был обнаружен труп 88-летнего мужчины», — рассказала инспектор ОНД и ПР Тихорецкого района Виталина Бондаренко.
По факту гибели мужчины проводят проверку. По предварительной информации, пожар в частном доме произошел из-за неосторожного обращения с огнем, пишет газета «Тихорецкие вести».
Читайте также: в Ейске при пожаре в частном доме погиб 84-летний пенсионер. Возгорание произошло ночью 17 апреля в частном доме на улице Мира. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
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