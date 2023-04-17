В Ейске при пожаре в частном доме погиб пенсионер
Происшествия
17.04.2023 11:40
Пожар произошел ночью 17 апреля в частном доме на улице Мира.
О возгорании в экстренные службы сообщили соседи. Пожарные прибыли на место в 3:53 и установили, что горит частный жилой дом. Площадь пожара составила 50 кв. м. Во время тушения спасатели обнаружили тело 84-летнего хозяина дома.
По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина пожара и очага возгорания. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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