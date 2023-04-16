В Анапе загорелся нежилой дом, огонь охватил 242 кв. метра

Сообщение о пожаре на улице Сельской в селе Цибанобалка поступил в экстренные службы 16 апреля в 12:54.

Пожарные прибыли на место в 12:55. Они установили, что произошло возгорание неэксплуатируемого здания. В 13:40 пожар локализовали на площади 242 кв. м.

В 14:05 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 19 человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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