Мужчина получил ожоги в результате хлопка с пожаром в магазине Геленджика

Возгорание произошло 13 апреля в 9:10 на авторынке в районе Боруковой Щели. Очевидец сообщил на номер 112 о том, что торговая точка загорелась после хлопка.

В результате пожара владелец магазина получил ожоги лица и кистей, его госпитализировали в больницу. Причины пожара устанавливают, говорится в Telegram-канале администрации Геленджика.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что сообщение о возгорании в здании на Геленджикском проспекте поступило диспетчеру Геленджикского ПСГ в 9:14. Пожарные прибыли на место через 6 минут и установили, что площадь возгорания в торговой точке составила 150 кв. метров.

В 10:12 ликвидировали открытое горение, а в 10:22 пожар полностью потушили. На месте работали 15 пожарных и 4 единицы техники.

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