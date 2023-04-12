В Краснодаре горит жилой трехэтажный дом в Пашковке, жильцов эвакуировали

Сообщение о возгорании на улице Карасунской в Пашковке поступило в МЧС 12 апреля в 14:32.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горит трехэтажное здание. Проводится эвакуация.

На месте работают 33 человека и 10 единиц техники. По предварительным данным, информации о погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным соцсетей, горит многоквартирный жилой дом на улице Карасунской, 212.

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