В Краснодаре горит жилой трехэтажный дом в Пашковке, жильцов эвакуировали
Происшествия
12.04.2023 15:21
Сообщение о возгорании на улице Карасунской в Пашковке поступило в МЧС 12 апреля в 14:32.
На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горит трехэтажное здание. Проводится эвакуация.
На месте работают 33 человека и 10 единиц техники. По предварительным данным, информации о погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным соцсетей, горит многоквартирный жилой дом на улице Карасунской, 212.
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