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Из-за короткого замыкания произошел пожар в пятиэтажке в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-korotkogo-zamykaniya-proizoshel-pozhar-v-pyatietazhke-v-sochi
Из-за короткого замыкания произошел пожар в пятиэтажке в Сочи
Фото t.me/love_sochi

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Гагарина поступило в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон 11 апреля в 9:38.

Спасатели прибыли на место и установили, что горит квартира на 5-м этаже в многоквартирном доме. В 9:45 огонь локализовали, в 9:48 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

При пожаре никто не пострадал. Причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора. На месте работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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