Из-за короткого замыкания произошел пожар в пятиэтажке в Сочи
Происшествия
11.04.2023 11:49
Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Гагарина поступило в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон 11 апреля в 9:38.
Спасатели прибыли на место и установили, что горит квартира на 5-м этаже в многоквартирном доме. В 9:45 огонь локализовали, в 9:48 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 5 кв. м.
При пожаре никто не пострадал. Причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора. На месте работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодаре ночью 3,5 часа тушили крупный пожар на складе покрышек.
Популярные новости
- На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
- Из-за короткого замыкания произошел пожар в пятиэтажке в Сочи
- В Краснодаре из-за повреждения рельс на время изменилась схема движения трамваев № 2 и 4
- Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
- В Краснодаре борщ дороже, чем в Москве: среднюю стоимость популярного блюда посчитали в России
- Запретить вылов дельфинов в России для развлечения могут с 1 марта 2024 года