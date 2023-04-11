Из-за короткого замыкания произошел пожар в пятиэтажке в Сочи

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Гагарина поступило в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон 11 апреля в 9:38.

Спасатели прибыли на место и установили, что горит квартира на 5-м этаже в многоквартирном доме. В 9:45 огонь локализовали, в 9:48 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

При пожаре никто не пострадал. Причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора. На месте работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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