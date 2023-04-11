Крупный пожар на складе с покрышками произошел ночью в Краснодаре

Склад с автомобильными покрышками загорелся в ночь на 11 апреля на Ростовском шоссе.

Информация о возгорании поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 0:19. Первые пожарные подразделения прибыли на место уже через 4 минуты и установили, что на территории склада загорелись покрышки на площади 150 кв. метров.

В 1:23 пожар на складе локализовали на площади 500 кв. метров. В 2:41 потушили огонь на объекте, а в 3:50 пожар полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара на складе приняли участие 91 человек и 28 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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