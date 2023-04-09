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Пожилой мужчина погиб во время пожара в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-muzhchina-pogib-vo-vremya-pozhara-v-krasnodarskom-krae
Пожилой мужчина погиб во время пожара в Краснодарском крае
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Трагедия произошла 8 апреля в 18:00 в Абинске на улице Саратовской.

По предварительным данным, в частном доме загорелась газовоздушная смесь. Соседи вызвали пожарных. При тушении пожара спасатели обнаружили в доме тело 58-летнего мужчины. Его супруга пострадала в результате происшествия, ей оказали медицинскую помощь, а затем отвезли в больницу.

«Следственным отделом по Абинскому району СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре, в результате которого погиб мужчина», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Назначили проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Площадь пожара в частном доме на улице Саратовской составила 30 кв. метров. Спасатели прибыли на место в 18:10. В ликвидации пожара приняли участие 11 человек и 4 единицы техники. Возгорание в доме полностью потушили в 18:40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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