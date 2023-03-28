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Мужчина погиб при пожаре в вагончике в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-pri-pozhare-v-vagonchike-v-apsheronskom-rajone
Мужчина погиб при пожаре в вагончике в Апшеронском районе
Фото из соцсетей

Трагедия случилась вечером 27 марта в Апшеронске на улице Пролетарской около ОЭЗ.

По предварительным данным, в передвижном вагончике произошел пожар. В результате происшествия погиб находившийся в нем 47-летний мужчина.

На месте возгорания работают следователи. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти мужчины. Для это назначили проведение необходимых экспертиз, пишет газета «Апшеронский рабочий» со ссылкой на СК.

Читайте также: в Туапсе при пожаре в двухэтажном доме погиб 59-летний мужчина. Возгорание произошло рано утром 16 марта в квартире на втором этаже двухэтажного дома на улице Пушкина.

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