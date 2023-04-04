В центре Краснодара начали ремонтировать улицу Советскую

Работы выполнят на участке протяженностью 690 метров — от Седина до Рашпилевской в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас рабочие занимаются ремонтом тротуара и заменой бортовых камней. Затем они приступят к замене асфальта на проезжей части. Помимо этого на улице Советской нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Сейчас в рамках дорожного нацпроекта дороги ремонтируют в разных частях краевого центра: на Дубинке (улицы Димитрова, Таманской, Кавказской, Айвазовского), в центре (улицы: Орджоникидзе, Братьев Дроздовых, Спортивная), на западе (улицы Толбухина и Думенко) и севере (улицы Дзержинского, Чернышевского и Первомайская), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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