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В центре Краснодара начали ремонтировать улицу Советскую

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-nachali-remontirovat-ulitsu-sovetskuyu
В центре Краснодара начали ремонтировать улицу Советскую
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы выполнят на участке протяженностью 690 метров — от Седина до Рашпилевской в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас рабочие занимаются ремонтом тротуара и заменой бортовых камней. Затем они приступят к замене асфальта на проезжей части. Помимо этого на улице Советской нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Сейчас в рамках дорожного нацпроекта дороги ремонтируют в разных частях краевого центра: на Дубинке (улицы Димитрова, Таманской, Кавказской, Айвазовского), в центре (улицы: Орджоникидзе, Братьев Дроздовых, Спортивная), на западе (улицы Толбухина и Думенко) и севере (улицы Дзержинского, Чернышевского и Первомайская), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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