В центре Краснодара начали дорожные работы на улице Фрунзе

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Улицу Фрунзе приведут в порядок практически на всем ее протяжении — от Северной до Ленина. Работы стартовали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

К концу 2022 года планируют завершить ремонт на участке между Северной и Калинина. Дорожные работы на улице Фрунзе завершат в 2023 году.

«Дорожный ремонт на улице Фрунзе в рамках нацпроекта стал девятым из плана на 2023 год. Сейчас работы на других улицах идут в соответствии с графиком», — рассказал и. о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Евгений Беляков.

Он отметил, что дорожные работы на восьми участках планируют завершить до конца 2022 года.

На улице Фрунзе рабочие снимают старый слой асфальтобетонного покрытия и укладывают новый. Затем уложат верхний слой покрытия и нанесут дорожную отметку. При необходимости отремонтируют тротуары, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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