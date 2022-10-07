В Краснодаре по нацпроекту отремонтируют дорогу на улице Котовского

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Ремонт выполнят на участках от Буденного до Калинина и от Северной до дома № 100. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт уже стартовал, всего на Котовского приведут в порядок 1,6 км дорожного полотна.

«Это последняя дорога, которую мы отремонтируем в этом году из этапа нацпроекта 2023 года. Всего это восемь объектов. К завершению подходит ремонт на улице Ставропольской и Фадеева — там сейчас устанавливают дорожные знаки. На дороге по улице Новороссийской, которая стала дополнительным объектом в этом году, укладывают выравнивающий слой покрытия. Работы на всех этих объектах планируем завершить до конца 2022 года», — рассказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Также в рамках нацпроекта продолжается дорожный ремонт на улицах Пригородной, Офицерской, Юннатов и Власова. Ознакомиться с полным перечнем участков из плана нацпроекта на 2023 год можно по ссылке.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Краснодаре отремонтировали 33 участка — это 30 км дорог. С 2017 по 2022 годы в столице Кубани обновили 326 участков дорог общей протяженностью 410 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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