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В Краснодаре в 2023 году по нацпроекту приведут в порядок более 60 км дорог

Общество
11.08.2022 11:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-2023-godu-po-natsproektu-privedut-v-poryadok-bolee-60-km-dorog
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На будущей неделе в краевом центре составят список улиц, которые в следующем году приведут в надлежащее состояние по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Часть из них начнут обновлять уже в этом году.

Первоочередными признаны дороги на улицах Пригородной, Юннатов, Ставропольской, Котовского и Власова. Всего новый этап нацпроекта затронет более 60 км проезжей части. Это вдвое больше, чем обновили по плану на 2022 год.

Читайте также: в Краснодарском крае по нацпроекту дополнительно отремонтируют 55 участков дорог.

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