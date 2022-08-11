В Краснодаре в 2023 году по нацпроекту приведут в порядок более 60 км дорог
Общество
11.08.2022 11:30
На будущей неделе в краевом центре составят список улиц, которые в следующем году приведут в надлежащее состояние по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Часть из них начнут обновлять уже в этом году.
Первоочередными признаны дороги на улицах Пригородной, Юннатов, Ставропольской, Котовского и Власова. Всего новый этап нацпроекта затронет более 60 км проезжей части. Это вдвое больше, чем обновили по плану на 2022 год.
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