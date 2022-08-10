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Кондратьев: в Краснодарском крае по нацпроекту дополнительно отремонтируют 55 участков дорог

Общество
10.08.2022 09:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-krasnodarskom-krae-po-natsproektu-dopolnitelno-otremontiruyut-55-uchastkov-dorog
Кондратьев: в Краснодарском крае по нацпроекту дополнительно отремонтируют 55 участков дорог
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае приступают к работам по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запланированным на 2023 год.

Раньше срока уже завершили работы в Краснодарской, Новороссийской и Сочинской агломерациях, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Здесь отремонтировали 125 участков улиц протяженностью 123 километра. Теперь эти территории досрочно приступают к исполнению плана на 2023 год — до 1 декабря отремонтируют 55 участков протяженностью более 53 километров», — добавил глава региона.

Кроме того, обновили уже семь участков региональных трасс протяженностью 43 км.

В 2022 году на реализацию дорожного нацпроекта предусмотрели более 13,7 млрд рублей. Из них 6,5 млрд из федерального бюджета. Всего отремонтируют более 247 км дорог и 3 искусственных сооружения.

А в 2023 году в Краснодарской, Новороссийской и Сочинской агломерациях приведут в порядок 141 участок протяженностью более 155 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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