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В центре Краснодара на время мероприятий в честь Дня города ограничат движение транспорта

Общество
23.09.2022 21:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-na-vremya-meropriyatij-v-chest-dnya-goroda-ogranichat-dvizhenie-transporta
В центре Краснодара на время мероприятий в честь Дня города ограничат движение транспорта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ограничения вводят в связи с проведением концерта «Мы вместе» 24 сентября.

С 21:00 23 сентября до 6:00 24 сентября ограничат движение транспорта на улицах Красноармейской — от Длинной до Буденного, на Буденного — от Красной до Красноармейской. С 6:00 24 сентября и до завершения концерта «Мы вместе» проезд ограничат на улицах Красноармейской — от Длинной до Кузнечной, Буденного — от Красной до Седина.

В районе Главной городской площади 24 сентября автобусы № 2Е и 45 будут ходить в объезд. Автобус № 2Е проследуют от улицы Дзержинского по улицам Красной, Северной, Октябрьской и Мира. Автобус № 45 от ж/д вокзала поедет по улицам Мира, Красноармейской, Чапаева, Янковского, Северной и далее по маршруту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе. Ранее запланированное шоу дронов отменили. Также не будет праздничного салюта. С обновленной афишей подробнее можно ознакомиться по ссылке.

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