В центре Краснодара на путях столкнулись две иномарки, трамваи стояли почти 20 минут
ДТП произошло около 9:00 на пересечении улиц Горького и Красноармейской краевого центра.
«По предварительным данным, 20-летний водитель Hyundai двигался по улице Горького и на пересечении с Красноармейской проехал на запрещающий сигнал светофора. Иномарка столкнулась с автомобилем Toyota, ехавшим по Красноармейской на зеленый сигнал светофора», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате аварии никто не пострадал. В МУП КТТУ сообщили, что из-за ДТП на 17 минут остановилось движение трамваев в обоих направлениях. Сейчас движение восстановили.
Читайте также: пять трамвайных маршрутов встали на улице Московской в Краснодаре из-за технической неисправности 20 марта. В результате остановилось движение маршрутов № 5, 8. 15, 21 и 22.
- Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания
- Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
- Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
- Подразделение по борьбе с беспилотниками создали в полиции Краснодарского края