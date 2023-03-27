В центре Краснодара на путях столкнулись две иномарки, трамваи стояли почти 20 минут

ДТП произошло около 9:00 на пересечении улиц Горького и Красноармейской краевого центра.

«По предварительным данным, 20-летний водитель Hyundai двигался по улице Горького и на пересечении с Красноармейской проехал на запрещающий сигнал светофора. Иномарка столкнулась с автомобилем Toyota, ехавшим по Красноармейской на зеленый сигнал светофора», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии никто не пострадал. В МУП КТТУ сообщили, что из-за ДТП на 17 минут остановилось движение трамваев в обоих направлениях. Сейчас движение восстановили.

Читайте также: пять трамвайных маршрутов встали на улице Московской в Краснодаре из-за технической неисправности 20 марта. В результате остановилось движение маршрутов № 5, 8. 15, 21 и 22.