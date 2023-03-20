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Техническая неисправность: пять трамвайных маршрутов встали на улице Московской в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tehnicheskaya-neispravnost-pyat-tramvajnyh-marshrutov-vstali-na-ulitse-moskovskoj-v-krasnodare
Техническая неисправность: пять трамвайных маршрутов встали на улице Московской в Краснодаре
Фото t.me/shanhai_krasnodar

Об этом 20 марта в 19:45 сообщили очевидцы в соцсетях. Они рассказали, что трамвай сломался возле остановки на улице Жигулевской.

В результате остановилось движение маршрутов № 5, 8. 15, 21 и 22.

«Все стоит, от Солнечной идут пешком», — написали в Telegram.

В МУП ККТУ сообщили, что причиной затора на Московской стала техническая неисправность трамвая, следовавшего по маршруту № 5.

Движение трамваев восстановили около 20:00.

Читайте также: вылетевшая на рельсы машина парализовала движение трамваев в Краснодаре.

 

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