Техническая неисправность: пять трамвайных маршрутов встали на улице Московской в Краснодаре

Об этом 20 марта в 19:45 сообщили очевидцы в соцсетях. Они рассказали, что трамвай сломался возле остановки на улице Жигулевской.

В результате остановилось движение маршрутов № 5, 8. 15, 21 и 22.

«Все стоит, от Солнечной идут пешком», — написали в Telegram.

В МУП ККТУ сообщили, что причиной затора на Московской стала техническая неисправность трамвая, следовавшего по маршруту № 5.

Движение трамваев восстановили около 20:00.

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