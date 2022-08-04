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В Краснодаре мотоциклистка проехала на красный свет и попала под колеса автобуса

Происшествия
04.08.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-mototsiklistka-proehala-na-krasnyj-svet-i-popala-pod-kolesa-avtobusa
Видео «Кубань 24»

Авария произошла около 13:30 на пересечении улиц Красной и Гимназической. По факту ДТП проводится проверка.

Установлено, что 34-летняя водитель мотоцикла Honda двигалась по улице Красной со стороны Буденного. На перекрестке с Гимназической она проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автобусом под управлением 47-летнего водителя, который ехал по улице Гимназической со стороны Октябрьской, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника отделения по взаимодействию со СМИ УМВД Краснодара Алена Борисенко.

В результате ДТП водитель мотоцикла пострадала. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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