В центре Краснодара Mercedes ночью «собрал» две стоящие машины и врезался в столб

Кадр из видео "Кубань 24"

Авария произошла 20 августа в 1:15 на улице Северной в районе пересечения с Кутузова.

По предварительным данным, 39-летний водитель на Mercedes, при движении по улице Северной не выдержал безопасный боковой интервал и допустил наезд сначала на припаркованную справа «Ладу Ларгус», а затем на стоящий Hyundai. Из-за этого иномарка изменила траекторию движения, влетела в столб и металлический забор.

«В результате ДТП пострадал сам виновник аварии, он был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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