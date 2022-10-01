В центре Краснодара машина влетела в летнее кафе, пострадала гостья

Кадр из видео t.me/krddtp1

ДТП произошло 1 октября около 14:10 на пересечении улиц Красной и Кузнечной.

По предварительным данным, 25-летняя жительница Ростова-на-Дону за рулем Hyundai ехала по улице Красной в сторону Северной. На перекрестке с Кузнечной она стала поворачивать направо из среднего ряда. В результате произошло столкновение с автомобилем марки Honda под управлением 61-летнего местного жителя, ехавшим в крайней правой полосе.

После столкновения Honda стала неуправляемой, машина врезалась в бордюр и влетела на территорию летнего кафе, задев столики.

Пострадала 23-летняя посетительница кафе, которая сидела за одним из столов.

«Девушку госпитализировали с несколькими переломами. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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