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В Лабинском районе водитель «четырнадцатой» устроил ДТП на встречке, два человека погибли

Происшествия
01.10.2022 15:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-rajone-voditel-chetyrnadtsatoj-ustroil-dtp-na-vstrechke-dva-cheloveka-pogibli
В Лабинском районе водитель «четырнадцатой» устроил ДТП на встречке, два человека погибли
Фото t.me/labinsk_online

Смертельная авария произошла 1 октября около 12:00 на автодороге Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 допустил выезд на полосу встречного движения, где на скорости влетел в Renault Logan.

В результате ДТП погибли пассажир отечественной легковушки и пассажир Renault. Оба водителя получили травмы, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Читайте также: в Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса.

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