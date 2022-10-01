В Лабинском районе водитель «четырнадцатой» устроил ДТП на встречке, два человека погибли

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Смертельная авария произошла 1 октября около 12:00 на автодороге Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 допустил выезд на полосу встречного движения, где на скорости влетел в Renault Logan.

В результате ДТП погибли пассажир отечественной легковушки и пассажир Renault. Оба водителя получили травмы, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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