В центре Краснодара маршрутка с пассажирами влетела в столб

Авария произошла 2 июля около 10:30 на улице Красной в районе кинотеатра «Аврора».

По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса марки Hyundai, двигаясь по Красной, не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего маршрутка врезалась в железобетонный столб.

Очевидцы сообщают, что при аварии никто не погиб, только одна пассажирка ударилась головой.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняется информация о наличии или отсутствии пострадавших», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: водитель КамАЗа погиб, врезавшись в две припаркованных фуры под Краснодаром.