В центре Краснодара из-за ДТП на время остановилось движение трамваев
Дорожное происшествие произошло вечером 26 февраля на улице Офицерской возле Екатерининского зала.
Автомобиль ВАЗ-2101 выехал на трамвайные пути, перегородив движение вагонам, направляющимся с улицы Колхозной в сторону улицы Северной.
По данным на 17:30, в результате ДТП на этом участке временно остановилось движение трамваев № 1, 2, 5, 8 и 15. Вагоны скопились на улице Колхозной перед автомобилем. При этом движение трамваев с улицы Коммунаров в сторону улицы Колхозной идет в обычном режиме.
Как легковушка оказалась на трамвайных путях пока точно неизвестно. Официальных комментариев по этому инциденту не поступало. Информация уточняется.
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