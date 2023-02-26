В центре Краснодара из-за ДТП на время остановилось движение трамваев

Дорожное происшествие произошло вечером 26 февраля на улице Офицерской возле Екатерининского зала.

Автомобиль ВАЗ-2101 выехал на трамвайные пути, перегородив движение вагонам, направляющимся с улицы Колхозной в сторону улицы Северной.

По данным на 17:30, в результате ДТП на этом участке временно остановилось движение трамваев № 1, 2, 5, 8 и 15. Вагоны скопились на улице Колхозной перед автомобилем. При этом движение трамваев с улицы Коммунаров в сторону улицы Колхозной идет в обычном режиме.

Как легковушка оказалась на трамвайных путях пока точно неизвестно. Официальных комментариев по этому инциденту не поступало. Информация уточняется.

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