Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре 25 февраля возобновят трамвайное движение через Садовый мост

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-25-fevralya-vozobnovyat-tramvajnoe-dvizhenie-cherez-sadovyj-most
В Краснодаре 25 февраля возобновят трамвайное движение через Садовый мост
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 22 февраля по улице Садовой не ходят трамваи. Это связано с ремонтом ливневки на пересечении улиц Садовой и МОПР.

Ливневку отремонтировали раньше запланированного срока. Специалисты МУП «КТТУ» сейчас завершают работы по восстановлению трамвайных путей. После этого приступят к укладке трамвайных путей.

Трамваи запустят по маршрутам по улице Садовой с 5:00 25 февраля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ремонт ливневки диаметром 800 мм и 1200 мм на пересечении улиц Садовая и МОПР начался 22 февраля в 23:00. Завершить его планировали 27 февраля. На время ремонта изменили схему движения трамваев № 3, 20, 21 и 22.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
Подросток-водитель погиб в жестком ДТП в Краснодаром крае, четверо несовершеннолетних пассажиров пострадали
Подросток-водитель погиб в жестком ДТП в Краснодаром крае, четверо несовершеннолетних пассажиров пострадали
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо
В Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Улицу в Прикубанском округе Краснодара назовут именем заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова
  5. В Туапсинском районе восстановили водопровод над рекой в селе Кирпичном, сорванный потоком воды
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях