В Краснодаре 25 февраля возобновят трамвайное движение через Садовый мост
Общество
24.02.2023 16:15
С 22 февраля по улице Садовой не ходят трамваи. Это связано с ремонтом ливневки на пересечении улиц Садовой и МОПР.
Ливневку отремонтировали раньше запланированного срока. Специалисты МУП «КТТУ» сейчас завершают работы по восстановлению трамвайных путей. После этого приступят к укладке трамвайных путей.
Трамваи запустят по маршрутам по улице Садовой с 5:00 25 февраля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ремонт ливневки диаметром 800 мм и 1200 мм на пересечении улиц Садовая и МОПР начался 22 февраля в 23:00. Завершить его планировали 27 февраля. На время ремонта изменили схему движения трамваев № 3, 20, 21 и 22.
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