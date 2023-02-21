В Краснодаре из-за ремонта ливневки пять дней трамваи не будут ходить по улице Садовой

Ремонт ливневки начнется 22 февраля в 23:00. Завершить его планируют 27 февраля.

За это время планируют отремонтировать трубы диаметром 800 мм и 1200 мм на пересечении улиц Садовая и МОПР, которые находятся под трамвайными путями. В это время изменится схема движения трамвайных маршрутов № 3, 20, 21 и 22.

Трамвай № 3 будет следовать от Западного депо до Дмитриевской Дамбы и далее — по улице Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров и Горького по обычному маршруту к Западному депо.

Трамвай № 21 будет ходить из Юбилейного микрорайона от улицы Горького в прямом и обратном направлениях по улице Коммунаров через Кооперативный рынок до конечной остановки на улице Индустриальной.

Трамваи № 20 и № 22 будут следовать в прямом и обратном направлениях от улицы Железнодорожной по улицам Гоголя, Коммунаров, Офицерской, Колхозной, Клинической и далее по маршрутам.

Автобус № 25 будет ходить на улицу Северную по улицам: 40-летия Победы, Колхозную, МОПР и Садовую, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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