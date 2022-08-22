В центре Краснодара из-за ДТП на время остановилось движение трамваев
Происшествия
22.08.2022 20:14
Авария на трамвайных путях произошла вечером 22 августа на пересечении улиц Коммунаров и Гаврилова. Трамвай врезался в автомобиль Mercedes.
Из-за аварии временно остановилось движение трамваев по улице Коммунаров от Одесской в сторону Офицерской. По данным на 20:00 там стояли вагоны маршрутов № 1, № 2, № 5, № 8 и № 15.
В 20:11 движение трамваев на Коммунаров начало постепенно возобновляться. Информация о ДТП с Mercedes уточняется.
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