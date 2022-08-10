В Краснодаре иномарка после ДТП вылетела на трамвайные пути

Видео «Кубань 24»

Авария произошла на улице Московской 10 августа в 16:25. В результате происшествия пострадал мужчина.

Установлено, что 38-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Московской с Ангарской в сторону Солнечной. Напротив дома № 108 девушка на автомобиле Kia создала ему помеху. Мужчина не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на трамвайные пути, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника отделения по взаимодействию со СМИ УМВД Краснодара Алена Борисенко.

В результате ДТП водитель иномарки получил травмы. Его доставили в больницу.

Из-за ДТП движение трамваев по улице Московской в сторону Солнечной было временно затруднено.

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