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В Краснодаре иномарка после ДТП вылетела на трамвайные пути

Происшествия
10.08.2022 19:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-inomarka-posle-dtp-vyletela-na-tramvajnye-puti-2
Видео «Кубань 24»

Авария произошла на улице Московской 10 августа в 16:25. В результате происшествия пострадал мужчина.

Установлено, что 38-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Московской с Ангарской в сторону Солнечной. Напротив дома № 108 девушка на автомобиле Kia создала ему помеху. Мужчина не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на трамвайные пути, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника отделения по взаимодействию со СМИ УМВД Краснодара Алена Борисенко.

В результате ДТП водитель иномарки получил травмы. Его доставили в больницу.

Из-за ДТП движение трамваев по улице Московской в сторону Солнечной было временно затруднено.

Читайте также: в центре Краснодара иномарка влетела в трамвай.

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