В центре Краснодара иномарка опрокинула машину скорой помощи, пострадали 4 человека
ДТП произошло 15 октября в 21:30 на перекрестке улиц Красных Партизан и Воровского.
По предварительным данным, автомобиль скорой помощи двигался по улице Красных Партизан со стороны улицы Брюсова в сторону Тургенева с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. На перекрестке с улицей Воровского машина выехала на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора. Там в нее врезался автомобиль Mitsubishi.
От удара автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок. Иномарка изменила направление движения, налетела на бордюр, после чего врезалась в дорожный знак и в припаркованный Volkswagen.
«В результате ДТП пострадали четыре. Водитель скорой помощи, два его пассажира 51-летний мужчина и 30-летняя женщина, а также водитель Mitsubishi, 43-летняя женщина. Все были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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