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В центре Краснодара иномарка опрокинула машину скорой помощи, пострадали 4 человека

Происшествия
16.10.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-inomarka-oprokinula-mashinu-skoroj-pomoshhi-postradali-4-cheloveka
В центре Краснодара иномарка опрокинула машину скорой помощи, пострадали 4 человека
Фото t.me/chp_krd

ДТП произошло 15 октября в 21:30 на перекрестке улиц Красных Партизан и Воровского.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи двигался по улице Красных Партизан со стороны улицы Брюсова в сторону Тургенева с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. На перекрестке с улицей Воровского машина выехала на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора. Там в нее врезался автомобиль Mitsubishi.

От удара автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок. Иномарка изменила направление движения, налетела на бордюр, после чего врезалась в дорожный знак и в припаркованный Volkswagen.

«В результате ДТП пострадали четыре. Водитель скорой помощи, два его пассажира 51-летний мужчина и 30-летняя женщина, а также водитель Mitsubishi, 43-летняя женщина. Все были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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