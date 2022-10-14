В Славянске-на-Кубани фургон насмерть раздавил своего владельца

Фото отделеа пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю

Несчастный случай произошел 13 октября около 19:00 на улице Пионерской.

По предварительным данным, 50-летний мужчина мыл свой автомобиль FIAT Ducato во дворе. В какой-то момент произошло короткое замыкание стартера. Из-за этого двигатель самостоятельно завелся и фургон покатился вперед.

В результате иномарка задавила владельца, который находился перед автомобилем. Мужчину доставили в больницу, но от полученных травм он скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.

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