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В Динском районе по вине невнимательного водителя иномарка врезалась в бетонный столб

Происшествия
12.10.2022 10:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-po-vine-nevnimatelnogo-voditelya-inomarka-vrezalas-v-betonnyj-stolb
В Динском районе по вине невнимательного водителя иномарка врезалась в бетонный столб
Фото «Газеты РВС»

Авария произошла 11 октября в 17:30 на улице Новой в поселке Южном Динского района.

По предварительным данным, 47-летний водитель ехал за рулем Kia Sportage со стороны улицы Советской в сторону Северной и пошел на обгон. Однако не учел дистанцию до едущего впереди попутного Nissan и врезался в него. От удара Nissan изменил траекторию движения, съехал с дороги и врезался в дорожный знак и бетонную опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадал водитель Kia, его госпитализировали в Динскую ЦРБ, сообщает «Газета РВС».

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