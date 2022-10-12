В Динском районе по вине невнимательного водителя иномарка врезалась в бетонный столб
Происшествия
12.10.2022 10:59
Авария произошла 11 октября в 17:30 на улице Новой в поселке Южном Динского района.
По предварительным данным, 47-летний водитель ехал за рулем Kia Sportage со стороны улицы Советской в сторону Северной и пошел на обгон. Однако не учел дистанцию до едущего впереди попутного Nissan и врезался в него. От удара Nissan изменил траекторию движения, съехал с дороги и врезался в дорожный знак и бетонную опору ЛЭП.
В результате ДТП пострадал водитель Kia, его госпитализировали в Динскую ЦРБ, сообщает «Газета РВС».
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