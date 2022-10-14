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В центре Краснодара грабитель вырвал из рук пенсионерки сумку с деньгами и документами

Происшествия
14.10.2022 15:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-grabitel-vyrval-iz-ruk-pensionerki-sumku-s-dengami-i-dokumentami
В центре Краснодара грабитель вырвал из рук пенсионерки сумку с деньгами и документами
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Краснодара обратилась 76-летняя местная жительница. Она рассказала, что на улице Коммунаров на нее напал неизвестный.

Парень выхватил у пенсионерки из рук сумку, в которой были документы, телефон и 3 тыс. рублей. Случайный прохожий пришел на помощь и попытался задержать злоумышленника. Ему удалось забрать у парня телефон женщины, с остальными вещами налетчик убежал.

Полицейские задержали подозреваемого в общежитии на улице Одесской. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 22-летний житель станицы Новодеревянковской. Задержанный успел потратить деньги пенсионерки, часть вещей у него изъяли.

Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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