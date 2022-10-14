В центре Краснодара грабитель вырвал из рук пенсионерки сумку с деньгами и документами
В полицию Краснодара обратилась 76-летняя местная жительница. Она рассказала, что на улице Коммунаров на нее напал неизвестный.
Парень выхватил у пенсионерки из рук сумку, в которой были документы, телефон и 3 тыс. рублей. Случайный прохожий пришел на помощь и попытался задержать злоумышленника. Ему удалось забрать у парня телефон женщины, с остальными вещами налетчик убежал.
Полицейские задержали подозреваемого в общежитии на улице Одесской. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 22-летний житель станицы Новодеревянковской. Задержанный успел потратить деньги пенсионерки, часть вещей у него изъяли.
Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
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