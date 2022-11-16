В центре Краснодара двое мужчин ограбили знакомого из-за долга
Преступление произошло в ночное время на улице Северной. Злоумышленников задержали по горячим следам.
Местный житель обратился за помощью в отдел полиции и рассказал, что в салоне чужого автомобиля у него произошел конфликт с двумя знакомыми, которым он был должен денег. Мужчины забрали у него телефон и заставили перевести им 3,7 тыс. рублей с банковской карты. Общая сумма ущерба составила 83 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
Полицейские установили государственные номера автомобиля, в котором ограбили местного жителя. Оказалось, что злоумышленники в тот вечер передвигались на арендованной машине. Их задержали на одной из улиц краевого центра и доставили в отдел МВД. Грабителями оказались двое местных жителей 26 и 39 лет.
Возбудили уголовное дело. Задержанных мужчин подозревают в грабеже. Им теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Одного из них заключили под стражу, а второго поместили под домашний арест.
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