В центре Краснодара двое мужчин ограбили знакомого из-за долга

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в ночное время на улице Северной. Злоумышленников задержали по горячим следам.

Местный житель обратился за помощью в отдел полиции и рассказал, что в салоне чужого автомобиля у него произошел конфликт с двумя знакомыми, которым он был должен денег. Мужчины забрали у него телефон и заставили перевести им 3,7 тыс. рублей с банковской карты. Общая сумма ущерба составила 83 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Полицейские установили государственные номера автомобиля, в котором ограбили местного жителя. Оказалось, что злоумышленники в тот вечер передвигались на арендованной машине. Их задержали на одной из улиц краевого центра и доставили в отдел МВД. Грабителями оказались двое местных жителей 26 и 39 лет.

Возбудили уголовное дело. Задержанных мужчин подозревают в грабеже. Им теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Одного из них заключили под стражу, а второго поместили под домашний арест.

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