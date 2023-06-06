В центре Краснодара 8 июня ограничат движение автомобилей

Проезд для транспорта временно перекроют на улице Гоголя: от Красноармейской до Рашпилевской.

Ограничение будет действовать 8 июня с 6:00 до окончания краевого мероприятия в честь Дня социального работника.

Кроме того, с 22:00 7 июня улицу Гоголя — от Красноармейской до Рашпилевской начнут освобождать от припаркованного транспорта для создания стоянки автомобилей участников и гостей мероприятия.

Водителей просят учесть временные изменения при планировании маршрутов через центр города 8 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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