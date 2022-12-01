В центре Краснодара 4 декабря ограничат движение из-за крестного хода
Общество
01.12.2022 15:20
Крестный ход в поддержку военнослужащих пройдет 4 декабря от Свято-Екатерининского кафедрального собора до Войскового собора святого Благоверного Князя Александра Невского.
Движение для автомобилей закроют с 12:45 на участке улицы Коммунаров от Мира до Ленина, на отрезке улицы Орджоникидзе от Митрофана Седина до Красной, а также на участке улицы Красной от Ленина до Кондратенко и на отрезке Постовой от Захарова до Октябрьской. Для водителей установят временные знаки и разработают схему объезда участков с ограниченным движением.
С 22:00 3 декабря указанные участки и территорию, прилегающую к собору Александра Невского, начнут освобождать от припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», крестный ход 4 декабря в Краснодаре собирают по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.
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