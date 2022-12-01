В Краснодаре проведут крестный ход в поддержку участников специальной военной операции
Общество
01.12.2022 08:44
Православных приглашают оказать молитвенную поддержку 4 декабря. В этот день отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Ее почитают и как покровительницу русской земли, а значит и воинства.
Крестный ход собирают по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.
«Во время крестного хода мы будем молиться, чтобы Господь дал духовную поддержку нашим воинам, дал им мужество, охранил их от гибели. Всех вас, дорогие мои, приглашаю к участию в этом ходе», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.
Шествие с молитвой пройдет от Свято-Екатерининского кафедрального собора до войскового собора Александра Невского. Сбор в 12:45.
Читайте также: из Краснодарского края в Запорожскую область отправили очередной груз с гуманитарной помощью.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
- Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
- Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
- В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов