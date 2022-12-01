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В Краснодаре проведут крестный ход в поддержку участников специальной военной операции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-provedut-krestnyj-hod-v-podderzhku-uchastnikov-spetsialnoj-voennoj-operatsii
Видео канала «Кубань 24»

Православных приглашают оказать молитвенную поддержку 4 декабря. В этот день отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Ее почитают и как покровительницу русской земли, а значит и воинства.

Крестный ход собирают по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

«Во время крестного хода мы будем молиться, чтобы Господь дал духовную поддержку нашим воинам, дал им мужество, охранил их от гибели. Всех вас, дорогие мои, приглашаю к участию в этом ходе», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Шествие с молитвой пройдет от Свято-Екатерининского кафедрального собора до войскового собора Александра Невского. Сбор в 12:45.

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