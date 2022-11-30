Из Краснодарского края в Запорожскую область отправили очередной груз с гуманитарной помощью

Его сбор организовали депутаты Государственной думы, Законодательного собрания края, а также городского парламента Краснодара. Основную часть из собранных вещей составили теплые вещи.

«Мы от жителей Краснодарского края передаем для наших мобилизованных бойцов термобелье, балаклавы, теплую одежду. Также отправили продукты, которые были собраны по инициативе жителей края», — сказал депутат Государственной думы Эдуард Кузнецов.

«Сегодня мы отправляем гуманитарный груз в Мелитополь. Наш долг помочь бойцам на передовой и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Наше дело правое. Победа будет за нами», — рассказал депутат Государственной думы Дмитрий Лоцманов.

«Хочется сказать огромное спасибо и передать низкий поклон тем ребятам, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции на передовой. Огромное спасибо им за то, что охраняют наше спокойствие. Спокойствие всех граждан нашей страны», — подчеркнул депутат Законодательного собрания Краснодарского края Антон Аверьянов.

Также депутаты планируют поездку в Запорожскую область. Они намерены пообщаться с мобилизованными и местными жителями, чтобы понять, какая помощь сейчас особенно необходима.

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