Кубанские казаки с начала спецоперации доставили на Донбасс свыше 620 тонн гуманитарных грузов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Последний доставленный груз с гуманитарной помощью весил 16 т. Это именные посылки, теплые вещи, постельные принадлежности, предметы гигиены, продукты питания, а также письма и рисунки казачат. Груз доставили жителям ДНР, казакам-добровольцам отряда «Кубань» (БАРС-11) и мобилизованным жителям из Краснодарского края и Адыгеи.

«Всего на Донбасс с начала специальной военной операции направлено уже свыше 620 т гуманитарных грузов. Казаки помогают жителям освобожденный территорий и казакам-добровольцам необходимыми вещами, продуктами питания, питьевой водой и техническими средствами. Еженедельно из районных обществ Кубанского казачьего войска в зону боевых действий отправляются гуманитарные грузы. Эта помощь важна и ценна для жителей Донбасса и участников спецоперации», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Гуманитарный груз весом более 12 т собрали казаки Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, еще 2 т помощи для мобилизованных собрали казаки Екатеринодарского казачьего отдела.

Казаки и инициативная группа «Своих не бросаем» Бойкопонурского сельского поселения Калининского района направили очередную гуманитарную помощь для мобилизованных и военнослужащих в Херсонскую область и ДНР.

Кроме того, казачьи классы СОШ №27 Новороссийска тоже отправили помощь на передовую. Еще ряд казачьих школ Краснодарского края собрал помощь, которую также направят на Донбасс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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