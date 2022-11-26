Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубанские казаки с начала спецоперации доставили на Донбасс свыше 620 тонн гуманитарных грузов

Общество
26.11.2022 16:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-s-nachala-spetsoperatsii-dostavili-na-donbass-svyshe-620-tonn-gumanitarnyh-gruzov
Кубанские казаки с начала спецоперации доставили на Донбасс свыше 620 тонн гуманитарных грузов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Последний доставленный груз с гуманитарной помощью весил 16 т. Это именные посылки, теплые вещи, постельные принадлежности, предметы гигиены, продукты питания, а также письма и рисунки казачат. Груз доставили жителям ДНР, казакам-добровольцам отряда «Кубань» (БАРС-11) и мобилизованным жителям из Краснодарского края и Адыгеи.

«Всего на Донбасс с начала специальной военной операции направлено уже свыше 620 т гуманитарных грузов. Казаки помогают жителям освобожденный территорий и казакам-добровольцам необходимыми вещами, продуктами питания, питьевой водой и техническими средствами. Еженедельно из районных обществ Кубанского казачьего войска в зону боевых действий отправляются гуманитарные грузы. Эта помощь важна и ценна для жителей Донбасса и участников спецоперации», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Гуманитарный груз весом более 12 т собрали казаки Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, еще 2 т помощи для мобилизованных собрали казаки Екатеринодарского казачьего отдела.

Казаки и инициативная группа «Своих не бросаем» Бойкопонурского сельского поселения Калининского района направили очередную гуманитарную помощь для мобилизованных и военнослужащих в Херсонскую область и ДНР. 

Кроме того, казачьи классы СОШ №27 Новороссийска тоже отправили помощь на передовую. Еще ряд казачьих школ Краснодарского края собрал помощь, которую также направят на Донбасс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Читайте также: в Туапсинском районе эвакуированные из Херсонской области могут пройти бесплатное медобследование.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
«Винный гид России-2022»: вина Краснодарского края вошли в список лучших
«Винный гид России-2022»: вина Краснодарского края вошли в список лучших
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодаре пьяный водитель на машине жены пытался скрыться от ДПС и врезался в столб
  4. СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
  5. В Краснодарском крае парень на глазах у 12-летнего ребенка застрелил собаку
  6. Сочи приближается к рекордному турпотоку в современной истории
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях