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В центре Краснодара 28 июля временно ограничат движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-28-iyulya-vremenno-ogranichat-dvizhenie-transporta
В центре Краснодара 28 июля временно ограничат движение транспорта
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения связаны с проведением краевого мероприятия, посвященного 10-летию со дня создания регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Так, 28 июля с 6:00 и до окончания мероприятия для автомобилистов перекроют движение на двух участках улицы Гоголя — от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.

Кроме того, 27 июля с 22:00 эти участки улиц будут освобождать от припаркованных машин. На время проведения мероприятия для его участников и гостей здесь предусмотрели стоянку автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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