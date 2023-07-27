В центре Краснодара 28 июля временно ограничат движение транспорта
Общество
27.07.2023 13:16
Ограничения связаны с проведением краевого мероприятия, посвященного 10-летию со дня создания регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Так, 28 июля с 6:00 и до окончания мероприятия для автомобилистов перекроют движение на двух участках улицы Гоголя — от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.
Кроме того, 27 июля с 22:00 эти участки улиц будут освобождать от припаркованных машин. На время проведения мероприятия для его участников и гостей здесь предусмотрели стоянку автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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