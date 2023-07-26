Движение автомобилей на трех улицах ограничат из-за ремонта ливневки в центре Краснодара

К работам приступят 27 июля на улице Северной в районе пересечения с улицей Красноармейской. Движение приостановят в сторону улицы Красной.

Также реконструкцией ливневой канализации займутся 28 июля на улице Российской на пересечении с улицей Зиповской. Ограничение движения введут в направлении улицы 40-летия Победы.

Кроме того, ремонтные работы выполнят 29 июля на улице 40-летия Победы на отрезке между Российской и улицей 1-го Мая, в сторону которой также ограничат движения автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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