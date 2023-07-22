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В Краснодаре из-за строительства ливневки ограничат движение по улицам Дмитриевская Дамба и Суворова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-stroitelstva-livnevki-ogranichat-dvizhenie-po-ulitsam-dmitrievskaya-damba-i-suvorova
В Краснодаре из-за строительства ливневки ограничат движение по улицам Дмитриевская Дамба и Суворова
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Строительство ливневой канализации на участке улицы Дмитриевская Дамба от улицы Суворова до улицы Горького планируют завершить в октябре.

В настоящее время на участке выполнили разбивку трассы, так называемый вынос ливневой канализации на местности, а также завершили строительство смотрового колодца на магистральном коллекторе на улице Суворова.

В ближайшие время стартует строительство 530 м новой ливневки на улице Дмитриевская Дамба, смотровых и дождеприемных колодцев. Также планируется врезка ливневой канализации в магистральный коллектор на улице Суворова.

На время работ будет поочередно ограничено движение автомобилей на участках улиц Дмитриевская Дамба и Суворова. Изменений в схемах движения трамваев не предполагается, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: стоянку автомобилей запретят в районе улицы Тихорецкой, 81 в Краснодаре.

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