В Краснодаре из-за строительства ливневки ограничат движение по улицам Дмитриевская Дамба и Суворова

Строительство ливневой канализации на участке улицы Дмитриевская Дамба от улицы Суворова до улицы Горького планируют завершить в октябре.

В настоящее время на участке выполнили разбивку трассы, так называемый вынос ливневой канализации на местности, а также завершили строительство смотрового колодца на магистральном коллекторе на улице Суворова.

В ближайшие время стартует строительство 530 м новой ливневки на улице Дмитриевская Дамба, смотровых и дождеприемных колодцев. Также планируется врезка ливневой канализации в магистральный коллектор на улице Суворова.

На время работ будет поочередно ограничено движение автомобилей на участках улиц Дмитриевская Дамба и Суворова. Изменений в схемах движения трамваев не предполагается, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: стоянку автомобилей запретят в районе улицы Тихорецкой, 81 в Краснодаре.