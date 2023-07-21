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Стоянку автомобилей запретят в районе улицы Тихорецкой, 81 в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stoyanku-avtomobilej-zapretyat-v-rajone-ulitsy-tihoretskoj-81-v-krasnodare
Стоянку автомобилей запретят в районе улицы Тихорецкой, 81 в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Стоянка и остановка автомобилей в районе улицы Тихорецкой, 81 будут запрещены с 14 августа.

Сообщается, что ограничения введут на всем протяжении подъездной дороги к Южному главному управлению Центрального банка РФ.

Ограничения введут для обеспечения безопасности движения. Припаркованные машины создают препятствия для других участников дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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