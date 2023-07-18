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В Краснодаре до конца лета продлили ограничение движения в Пашковке

Общество
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В Краснодаре до конца лета продлили ограничение движения в Пашковке
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ранее движение транспорта ограничили в Пашковском жилом массиве на улицах: 2-й Заречной — от Онежской до 1-го Онежского проезда и Восточной — от Пашковской до Трамвайной.

Действующее ограничение продлили до 31 августа. Это необходимо для проведения восстановления дорог после реконструкции магистральной сети «ТЭЦ — КМР».

Ремонт теплосети уже завершили. В обоих направлениях заменили почти 3 км труб с увеличением диаметра до 700 мм.

Водителей просят быть внимательней при планировании маршрутов через Пашковку и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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