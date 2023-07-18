В Краснодаре с 22 июля изменят схему движение автобуса № 75

Теперь автобусы № 75 в обоих направлениях будут ехать по привычному маршруту до переулка Звездного в поселке Колосистом, а далее по улицам Макаренко и Звездной снова возвращаться на Звездный.

Сейчас автобусы № 75 выезжают на улицу Звездную с переулка Звездного. Схему движения для этого маршрута изменили для повышения безопасности дорожного движения около школы № 68.

Новая схема движения в поселке Колосистом начнет действовать с 22 июля. Пассажиров просят принять во внимание изменения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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