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В Краснодаре с 22 июля изменят схему движение автобуса № 75

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-22-iyulya-izmenyat-shemu-dvizhenie-avtobusa-75
В Краснодаре с 22 июля изменят схему движение автобуса № 75
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Теперь автобусы № 75 в обоих направлениях будут ехать по привычному маршруту до переулка Звездного в поселке Колосистом, а далее по улицам Макаренко и Звездной снова возвращаться на Звездный.

Сейчас автобусы № 75 выезжают на улицу Звездную с переулка Звездного. Схему движения для этого маршрута изменили для повышения безопасности дорожного движения около школы № 68.

Новая схема движения в поселке Колосистом начнет действовать с 22 июля. Пассажиров просят принять во внимание изменения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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