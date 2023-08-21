В центре Краснодара 21 августа будет работать беспилотник
Общество
21.08.2023 09:39
Квадрокоптер будет кружить в воздухе с 9:00 до 19:00 в районе Пушкинской площади в начале улицы Красной.
Беспилотник будет работать в центре Краснодара в соответствии с имеющимся разрешением на полеты. Квадрокоптер принадлежит телекомпании «Кубань 24».
«Жителей города просим соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении ЕДДС Краснодара.
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