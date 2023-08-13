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Мэрия Краснодара дала советы, что делать при появлении беспилотников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-dala-sovety-chto-delat-pri-poyavlenii-bespilotnikov
Мэрия Краснодара дала советы, что делать при появлении беспилотников
дрон беспилотник

Власти краевой столицы 13 августа представили в соцсетях алгоритм действий при обнаружении беспилотного воздушного судна.

Согласно инструкции, при появлении беспилотников в городе необходимо:

  • исключить массовое скопление людей;
  • покинуть опасную зону;
  • предупредить об опасности окружающих.

При этом запрещается использовать устройства с GPS возле БВС, пытаться сбить беспилотник, а также подходить к упавшим устройствам и трогать их руками.

При обнаружении БВС нужно сразу сообщить об этом по номерам: 102 или 112, указав место, время и количество, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в 04:17 и 04:21 26 мая в Краснодаре раздались взрывы в районе улицы Морской. Они напугали жителей почти всего центра города, соседних домов и повыбивали стекла. Причиной происшествия стало падение двух беспилотников.

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