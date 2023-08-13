Мэрия Краснодара дала советы, что делать при появлении беспилотников
Общество
13.08.2023 14:37
Власти краевой столицы 13 августа представили в соцсетях алгоритм действий при обнаружении беспилотного воздушного судна.
Согласно инструкции, при появлении беспилотников в городе необходимо:
- исключить массовое скопление людей;
- покинуть опасную зону;
- предупредить об опасности окружающих.
При этом запрещается использовать устройства с GPS возле БВС, пытаться сбить беспилотник, а также подходить к упавшим устройствам и трогать их руками.
При обнаружении БВС нужно сразу сообщить об этом по номерам: 102 или 112, указав место, время и количество, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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