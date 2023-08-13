Мэрия Краснодара дала советы, что делать при появлении беспилотников

Власти краевой столицы 13 августа представили в соцсетях алгоритм действий при обнаружении беспилотного воздушного судна.

Согласно инструкции, при появлении беспилотников в городе необходимо:

исключить массовое скопление людей;

покинуть опасную зону;

предупредить об опасности окружающих.

При этом запрещается использовать устройства с GPS возле БВС, пытаться сбить беспилотник, а также подходить к упавшим устройствам и трогать их руками.

При обнаружении БВС нужно сразу сообщить об этом по номерам: 102 или 112, указав место, время и количество, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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