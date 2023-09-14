В центре Краснодара 16 сентября ограничат движение из-за массового забега

В этот день в краевом центре пройдет всероссийский забег «Кросс нации». Участники мероприятия выйдут на дистанции с Главной городской площади.

В связи с проведением массового забега 16 сентября с 6:00 до конца мероприятия ограничат движение транспорта на 16 улицах:

Красной — от Калинина до Постовой;

Красноармейской — от Длинной до Кузнечной;

Буденного — от Коммунаров до Рашпилевской;

Орджоникидзе — Красноармейской до Красной;

Советской, Мира, Гимназической, Карасунской, Максима Горького, Длинной, Пушкина, Комсомольской, Ленина, Гоголя, Чапаева, Пашковской — от Красноармейской до Рашпилевской.

С 20:00 15 сентября вышеуказанные участки улиц начнут освобождать от припаркованных автомобилей.

Кроме того, с 6:00 16 сентября на время изменится схема движения автобусных маршрутов: № 2Е (на весь день изменят движение в обоих направлениях, следуя от Красной по Северной, Октябрьской и Мира), № 37 (от Кооперативного рынка будут следовать через Красноармейскую, Чапаева и Седина), № 45 (от вокзала до Северной проедут через Красноармейскую, Длинную и Янковского), № 67 (при движении к Кооперативному рынку поедут через Ленина, Кирова и Орджоникидзе, а далее через Октябрьскую и Северную).

Жителей и гостей краевой столицы просят быть внимательнее 16 сентября и заранее планировать маршруты через центр города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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